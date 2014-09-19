США відмовилися надати Україні статус партнера поза НАТО

Про це сказав президент Петро Порошенко, коментуючи підсумки зустрічі з президентом США Бараком Обамою для телеканалу CNN.

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За словами Петра Порошенка, Барак Обама сказав "ні", оскільки в України вже є особливий статус на рівні співробітництва між США та Україною. "Рівень безпеки і оборони співробітництва набагато вищий, ніж просто статусу великого союзника поза НАТО, як в Аргентини. І ми працюємо в особливому статусі стратегічного партнера США в питаннях оборони і безпеки", - пояснив український президент.

Кореспондент CNN уточнив у Петра Порошенка, чи розчарований він відмовою. На що глава української держави відповів: "Ми отримали більше, ніж просили".

Зазначимо, що особливий статус партнера США поза НАТО мають Японія, Південна Корея та Ізраїль.

Нагадаємо, Петро Порошенко 18 вересня здійснив робочий візит до США, де зустрівся з президентом країни Бараком Обамою, віце-президентом Джо Байденом, керівником держдепартаменту Джоном Керрі.