Тимчук: РФ не виконує домовленість про відведення військ у повному обсязі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"На інших ділянках продовжується активний обстріл позицій українських військ", - нагадав він.

Найнапруженішою, за інформацією Тимчука, залишається ситуація в районі Донецька, Авдіївки, Дебальцевого.

Читайте такожБойовики продовжують активний штурм аеропорту в ДонецькуРаніше експерт повідомив, що за добу позиції українських військ були обстріляні російсько-терористичними військами більш як 50 разів.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України підписали Меморандум про реалізацію протоколу від 5 вересня, який складається з 9 пунктів. Серед іншого, меморандум передбачає відведення великокаліберного озброєння на відстань не менш як 15 км з кожного боку.