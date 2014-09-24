Один з найближчих соратників Януковича Льовочкін іде в Раду "проводити реформи"

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу фонду Льовочкіна "Нова Україна".

Соратник Януковича піде в парламент по списку "Опозиційного блоку" під номером 12.

Льовочкін заявив, що йде в Раду "проводити реформи".

"Навіть тепер, в умовах конфлікту на Сході, в умовах анексії Криму, у України є шанс провести глибоку модернізацію країни. Я йду в парламент, щоб Україна не втратила цей шанс розвитку", - заявив він.

Льовочкін, зокрема, поскаржився, що у Януковича і його режиму не було політичної волі до реформ, що "привело до того, що був зірваний план реформ Украині на 2010-2014 роки".

Читайте такожПартія Льовочкіна вважає українських солдат "карателями" і не помічає анексії КримуНа цей випадок у нього навіть є план "прориву п'яти регіонів: Києва, Одеси, Миколаїва, Вінниці та Кіровограду.

Як відомо, Льовочкін був головою адміністрації та одним з найближчих соратників екс-президента Віктора Януковича з 25 лютого 2010 року по 17 січня 2014-го.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив у липні. що Льовочкін є "ідеологом розгрому Меджлісу". За словами Чубарова, голова АП займався тим, що втягнув Меджліс у протистояння з центральною та кримською владою, водночас посилюючи проросійські організації півострова.

Після того, як Льовочкін і його соратники заснували "спадкоємицю" Партії регіонів - Партію розвитку України, яка увійшла в "Опозиційний блок", екс-регіонал Віталій Грушевський назвав "Опозиційний блок" "найкращими учнями Януковича".