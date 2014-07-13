Чубаров назвав Льовочкіна "ідеологом розгрому Меджлісу"
15:18, 13 липня 2014Політика
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Глава Меджлісу наголосив, що проросійські організації Криму посилювалися при повному сприянні Адміністрації Президента Януковича, очолюваної Льовочкіним.
Чубаров назвав Льовочкіна "ідеологом розгрому Меджлісу" / Фото УНІАН
Екс-глава адміністрації президента України Сергій Льовочкін є одним з ідеологів і провідників розгрому в Україні представницького органу кримськотатарського народу - Меджлісу.
Про це написав глава Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.
"Хоча він і не впорався з цим завданням, але призвів з серпня 2010 року кримських татар до тривалого та виснажливого протистояння з центральною та місцевою (кримською) владою", - зазначив Чубаров.
"Одночасно, при повному сприянні АП Президента України, очолюваної Льовочкіним, посилювалися проросійські організації Криму", - додав він.
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