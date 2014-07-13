Чубаров назвав Льовочкіна "ідеологом розгрому Меджлісу"

15:18, 13 липня 2014
Політика
0 0

Глава Меджлісу наголосив, що  проросійські організації Криму посилювалися при повному сприянні Адміністрації Президента Януковича, очолюваної Льовочкіним. 

Фото УНІАН

Екс-глава адміністрації президента України Сергій Льовочкін є одним з ідеологів і провідників розгрому в Україні представницького органу кримськотатарського народу - Меджлісу.

Про це написав глава Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

"Хоча він і не впорався з цим завданням, але призвів з серпня 2010 року кримських татар до тривалого та виснажливого протистояння з центральною та місцевою (кримською) владою", - зазначив Чубаров.

"Одночасно, при повному сприянні АП Президента України, очолюваної Льовочкіним, посилювалися проросійські організації Криму", - додав він.

Допис by Рефат Чубаров.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter