МЗС направив ноту протесту російському консулу через ситуацію з Савченко

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передає радіо "Свобода". Українське зовнішньополітичне відомство нагадує, що Надія Савченко за безпідставними обвинуваченнями утримують під вартою у Росії, і 22 вересня її етапували із СІЗО Воронежа для примусової психіатричної експертизи.

Читайте такожЛьотчицю Савченко везуть до психлікарні в Санкт-Петербурзі "При цьому офіційної інформації про переведення громадянки України до Москви і місце її подальшого утримання під вартою не було надано ні посольству України в Росії, ні захисту Савченко", - наголошують у МЗС.

Представнику посольства Росії в Україні також заявили про вимогу української сторони негайно допустити українського консула до Надії Савченко. "Українська сторона також наполягає на виконанні раніше заявлених вимог щодо звільнення і повернення до України Надії Савченко та інших політичних в’язнів – громадян України, яких незаконно утримують у Росії, зокрема Олега Сенцова", – підкреслюють у МЗС.