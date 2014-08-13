Історія із "гуманітарною допомогою" РФ схожа на брудну провокацію Кремля - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook у підсумках дня написав керівник "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук.

"Попередні обіцянки росіян робити все строго за погодженням з Києвом і МКЧХ виявилося брехнею, бо в Червоному Хресті так і не отримали інформацію про переміщення колон і вантаж", - написав він.

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За його словами, історія з "гуманітарною допомогою" все більш схожа на брудну провокацію Кремля.

"За нашими даними, водночас до кордону з Україною росіяни перекидають додаткові артилерійські підрозділи. Що за черговий кривавий балаган росіяни тут влаштують - залишається тільки здогадуватися. Не виключаємо, що в черговому невеселому шоу, приготованому Путіним для Донбасу, "гуманітарний конвой" може зіграти не останню роль", - написав Тимчук.