Заступника голови Рівненської облради запхнули в сміттєвий бак (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, активісти зайшли до залу перед початком сесійного засідання, яке має відбутися сьогодні.

Згодом до залу увійшов Данильчук, але активісти не допустили його до робочого місця його. Звинувативши першого заступника голови облради в співпраці з Партією регіонів, вони вивели його в коридор. Данильчук відкидав звинувачення та запевняв, що ніколи не був членом ПР. Однак, громадських активісти накинулись на нього та, взявши за руки і за ноги, винесли посадовця в смітник.

Міліція не втручалася.

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Довідка УНІАН. На початку вересня активісти одеської регіональної організації «Правого сектору» засунули у сміттєвий бак чиновника Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, який підозрюється в отриманні хабара на суму понад 500 тис. грн.

16 вересня біля будівлі Верховної Ради мітингувальники, які вимагали люстрації у владі, вкинули до великого сміттєвого контейнера народного депутата від групи “Економічний розвиток” Віталія Журавського - автора антидемократичного закону про наклеп.

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18 вересня представники «Правого сектора» заставили начальника відділу кадрів Тернопільської райдержадміністрації Віталія Федака написати заяву на звільнення, після чого вивели його на вулицю і засунули у контейнер для сміття.

25 вересня під час позачергової сесії Черкаської облради двох депутатів облради активісти кинули до сміттєвих контейнерів, вимагаючи люстрації. Люди, що назвали себе майданівцями, спочатку запхнули у сміттєвий бак колишнього першого заступника голови Черкаської облради, екс-регіонала Володимира Вовченка. Після цього ще одного депутата облради – Олександра Харламова.