МВС не має права контролювати місцезнаходження депутатів по справі про поїздку в РФ

Нагадаємо, за даним фактом Головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження.

Читайте такожСтало відомо, хто з українських нардепів здійснив візит до Держдуми РФ (список)

"На сьогоднішній день запобіжний захід для них не обрано, відповідно, ми не контролюємо їх місцезнаходження, оскільки на це немає процесуальних підстав", - сказав перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС Олександр Вакуленко, зазначивши, що поки не визначена Генпрокуратурою підслідність того правоохоронного відомства, яке в подальшому буде розслідувати цю справу.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Головне слідче управління МВС порушило кримінальну справу за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Підслідність цієї справи повиннавизначити Генпрокуратура.