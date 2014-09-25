МВС відкрило справу за фактом участі депутатів Ради в засіданні російської Думи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

За його словами, до головного слідчого управління МВС надійшло звернення голови Верховної Ради України Олександра Турчинова щодо участі 17 вересня певної групи народних депутатів у засіданні Держдуми РФ і їхньої зустрічі з головою Держдуми Сергієм Наришкіним.

На думку Турчинова, сказав Шкіряк, зазначені депутати, таким чином, паплюжачи український парламентаризм, підтримали російський режим, це пов’язано із збройною агресією Росії проти України.

Читайте такожТурчинов пропонує позбавити зарплати «депутатів-зрадників», які відвідали Держдуму“За фактом участі народних депутатів України в засіданні Держдуми головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років)”, - сказав Шкіряк.

Він зазначив, що відомості про відкриття кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. І наразі до відома поставлено Генпрокуратуру, яка має визначити підслідність цієї справи - який орган буде її вести - СБУ або МВС.

Також Шкіряк зазначив, що у МВС мають надію, що “відповідні люди, які закликають до порушення територіальної цілісності України і підтримують тероризм і агресію зі сторони РФ, будуть покарані, не дивлячись на депутатський мандат і посади”.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Турчинов звернувся до правоохоронних органів з проханням дати оцінку діяльності 24 народних депутатів України, які їздили з візитом до Державної думи РФ.

Турчинов заявив, що вважає поїздку цих народних депутатів з групи «За мир і стабільність» до Держдуми Росії неповагою до України і зрадою.

Депгрупа «За мир і стабільність» була створена у Верховній Раді на початку липня. До неї увійшли колишні «регіонали» та комуністи.

23 вересня Турчинов вніс на розгляд парламенту проект постанови щодо позбавлення «депутатів-зрадників», які 17 вересня ц.р. взяли участь у роботі Держдуми РФ, права участі у пленарних засіданнях і заробітної плати за дні неучасті у роботі комітетів, комісій і фракцій парламенту.

«17 вересня 2014 року група народних депутатів України - членів депутатської групи «За мир та стабільність» зустрілися зі спікером Держдуми Російської Федерації Сергієм Наришкіним та взяли участь у її засіданні, де продемонстрували свою колективну позицію, що фактично зводилася до підтримки нинішнього російського владного режиму, який розв`язав та продовжує агресію проти України. Завдячуючи їх зусиллям, історія українського парламентаризму поповнилася новою чорною сторінкою. Своїми діями, вчиненими під сумнівною тезою про миротворчу місію, вони зганьбили український парламентаризм та зрадили народ України, який став жертвою неспровокованої агресії з боку авторитарної Росії», - йдеться у проекті постанови.