Турчинов пропонує позбавити зарплати «депутатів-зрадників», які відвідали Держдуму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови ВР.

«17 вересня 2014 року група народних депутатів України - членів депутатської групи «За мир та стабільність» зустрілися зі спікером Держдуми Російської Федерації Сергієм Наришкіним та взяли участь у її засіданні, де продемонстрували свою колективну позицію, що фактично зводилася до підтримки нинішнього російського владного режиму, який розв'язав та продовжує агресію проти України. Завдячуючи їх зусиллям, історія українського парламентаризму поповнилася новою чорною сторінкою. Своїми діями, вчиненими під сумнівною тезою про миротворчу місію, вони зганьбили український парламентаризм та зрадили народ України, який став жертвою неспровокованої агресії з боку авторитарної Росії», - йдеться у проекті постанови.

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Також Турчинов звернувся до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України з проханням «дати правову оцінку зрадницькій діяльності, сприянню сепаратизму та агресії проти України з боку цих народних депутатів».

Як повідомлялося, 17 вересня російський парламент відвідали 24 депутати Верховної Ради України, які входять до складу групи "За мир та стабільність".

Турчинов заявив, що вважає поїздку народних депутатів з групи «За мир і стабільність» до Держдуми Росії неповагою до України і зрадою.

Депгрупа «За мир і стабільність» була створена у Верховній Раді на початку липня. До неї увійшли, переважно, колишні «регіонали».