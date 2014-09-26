ЄК підтвердила отримання листа Путіна про перегляд Угоди про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Брюсселі повідомила представник ЄК Піа Аренкільде Хансен.

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Разом з тим, в ЄК відзначають, що не мають наміру змінювати цей документ, який є двостороннім. "Я можу підтвердити, що президент Баррозу отримав лист від президента Путіна, і вирішить, як краще відповісти", - сказала вона, додавши, що сьогодні президент ЄК знаходиться в Канаді і займається іншими справами.

Між тим Піа Аренкільде Хансен зазначила, що президент ЄК вже мав нагоду говорити з Путіним 15 вересня. "Щодо листа і питання тимчасового застосування зони поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в контексті Угоди про асоціацію, яка була ратифікована Європейським парламентом, ситуація наступна: ми працюємо з Україною над імплементацією Угоди про асоціацію, яка є для нас планом для проведення реформ і модернізації країни", - сказала вона.

Також представник ЄК нагадала і про домовленості, досягнуті в рамках тристоронніх переговорів 12 вересня, згідно з якими застосування Угоди в частині зони вільної торгівлі було відкладено. "У зв'язку з цим Росія і Україна підтвердили, що будуть продовжувати застосовувати преференційну угоду між Росією та Україною, і це було підтверджено президентом Путіним по телефону Баррозу 15 вересня", - зазначила Піа Аренкільде Хансен.

Вона зазначила, що ця відстрочка, яка повинна бути узгоджена країнами-членами, буде використана для тристоронніх консультацій для вирішення проблемних питань, які є в Росії. "Але це Угода - це двостороння угода, і будь-які зміни повинні бути запропоновані і узгоджені сторонами документа. А тому, якщо будуть які-небудь зміни в майбутньому, вони повинні бути узгоджені між Україною та ЄС. Щодо ЄС, ми не шукаємо змін, щодо України - вона вільна і суверенна, щоб зробити вибір у відповідності з її інтересами", - заявила представник ЄК.