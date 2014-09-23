Путін погрозами застерігав Порошенка від імплементації асоціації

Про це йдеться в листі президента РФ Володимира Путіна до українського колеги Петра Порошенка, датованому 17 вересня, на текст якого посилається Reuters, передає Еспресо.TV.

Читайте такожУряд затвердив план заходів з виконання Угоди про асоціаціюЗгідно з текстом листа, російська влада готова ліквідувати режим вільної торгівлі для українського експорта навіть у випадку зміни національного законодавства в рамках підготовки до вступу у дію ЗВТ.

"Прийняття відповідних поправок до законодавства України, в тому числі реалізація актів, будуть розглядатися як порушення домовленості відкласти впровадження Угоди про асоціацію, що тягне за собою негайні та адекватні заходи у відповідь з боку російської сторони", - написав російський президент.

Одночасно він наголошує на необхідності коригування економічної частини Угоди про асоціацію, проти чого категорично виступають як у Києві, так і в Брюсселі."Ми все ще віримо, що тільки системне коригування Угоди про асоціацію, яке врахує повний спектр ризиків для російсько-українських економічних зв'язків і всієї російської економіки, дозволить зберегти існуюче торговельно-економічне співробітництво між РФ та Україною", - зазначає Володимр Путін.

Водночас він не вказує, які саме заходи російська сторона збирається запровадити.

Проте вже 19 вересня прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв підписав закон про введення мита на українські товари.

Як зазначив глава мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, уникнути скасування режиму вільної торгівлі з Росією Україна зможе лише у разі, якщо до кінця жовтня прийме "якийсь акт, який демонструє, що сторони однаково розуміють брюссельські домовленості". Таку ж вимогу Олексій Улюкаєв зазначав також і в листі до єврокомісара з питань торгівлі Карла де Гухта.