Європейське майбутнє України залежить від самих українців - Сікорський

Про це він написав в опублікованій сьогодні в газеті Rzeczpospolita cтатті, підсумовуючи 7 років своєї діяльності на посту глави МЗС Польщі. (Як повідомлялося, Сікорський очолить Сейм Польщі).

”Ми зробили великі інвестиції, підтримуючи європейський напрямок розвитку України, але, попри ілюзії деяких, ключі до цього замка лежать у першу чергу над Дніпром, а не за кордоном”, - заявив він.

Сікорський відзначив, що польська влада теж уважно спостерігає за процесами на території інших пострадянських держав після анексії Росією Криму.

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Як повідомляв УНІАН, відмова попереднього президента України Віктора Януковича у листопаді 2013 року підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом призвела до найбільш масштабних акцій протесту в сучасній історії країни та зміни влади в країні у лютому 2014 року.

На минулому тижні український парламент ратифікував підписану раніше в цьому році Угоду про асоціацію одночасно з Європейським парламентом.