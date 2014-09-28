У Маріуполі повалені внаслідок буревію дерева розібрали на дрова для військових

Бойовики відновили обстріли українських блокпостів поблизу Маріуполя. Ворог із артилерії цілив в укріплення на в'їзді до східної частини міста, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За повідомленням штабу оборони Маріуполя, військові у відповідь відкрили вогонь з "Граду". Постраждалих з нашої сторони нема.

Такі обстріли солдати пояснюють спробою зловмисників виявити слабкі ділянки у захисті міста. Але з обороною виявилося все гаразд.

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За останній час її тут значно посилили. Завдяки цьому вдавалося вже не раз вистояти і в обстрілах, і попередити проникнення в Маріуполь різних диверсійних груп та провокаторів.

За повідомленням РНБО, у місті зараз також працює контррозвідка СБУ. Наші силовики добре володіють інформацією про будь-які спроби штурму чи підготовку до нього. І в разі значної загрози будь-якої миті у місто на підмогу буде направлене ще й важке озброєння.

В цілому, ситуація у місті цілком контрольована. Загрози для мешканців немає.

Взагалі Маріуполь, попри чутні звуки залпів, продовжує жити звичним життям.

У суботу містяни, приміром, займалися прибиранням. На суботнику усували наслідки нещодавньої стихії.

Цікаво, що у повалених негодою деревах волонтери та пересічні мешканці також знайшли користь. Їх збирали, розпилювали і збиралися доправляти на блокпости військовим, аби укріплювалися чи зігрівалися.

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"Комунальні служби працюють, але чому б не підключитися волонтерам, мешканцям міста", - каже волонтерка Діана Берг.

У Маріуполі нещодавно з'явився ще один добровольчий батальйон, куди ввійшли як досвідчені професійні військові, так і ті, кого вони можуть навчити.