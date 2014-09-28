По всьому Донецьку лунають потужні вибухи (фото, відео)
15:51, 28 вересня 2014Політика
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Сьогодні, 28 вересня, вдень у Донецьку почалися активні бойові дії.
REUTERS
Як пише 62.ua, місцеві жителі повідомляють про потужні залпи і вибухи, які чути по всьому місту.
Найбільш складна ситуація спостерігається в Київському та Куйбишевському районах, прилеглих до аеропорту.
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Також повідомляють про два стовпи диму з боку аеропорту. Один ближче до Путиловки, інший – в районі нового терміналу.
Як повідомляв УНІАН, у Донецьку через бойових дії загорівся завод "Точмаш". Крім того, вночі бойовики обстріляли райраду Київського району міста, ряд житлових будинків і фабрику меблів.
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