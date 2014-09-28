У Донецьку через бойові дії загорівся завод (відео)

15:14, 28 вересня 2014
Політика
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У результаті боїв у Донецьку загорівся один із заводів у Київському районі міста.

Скриншот

Як пишуть користувачі соцмереж, пожежа виникла на заводі "Точмаш" через снаряд, що влучив на його територію.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку в районі аеропорту і Путилівського шляхопроводу все ще тривають бої. Окрім того, вночі бойовики обстріляли райраду Київського району міста, численні житлові будинки та фабрику меблів "Гранд".

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