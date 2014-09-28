У Донецьку через бойові дії загорівся завод (відео)
15:14, 28 вересня 2014Політика
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У результаті боїв у Донецьку загорівся один із заводів у Київському районі міста.
У завод влучив снаряд / Скріншот
Як пишуть користувачі соцмереж, пожежа виникла на заводі "Точмаш" через снаряд, що влучив на його територію.
Горить Точмаш. Стовп чорного диму над ним. #Донецьк
- Олександр Пухнастий (@_Pushistiy_) September 28, 2014
#Донецьк, Точмаш розгорається 13-38 28/09/14 pic.twitter.com/tK3P8QSrqH
- Necro Mancer (@666_mancer) September 28, 2014
Як повідомляв УНІАН, у Донецьку в районі аеропорту і Путилівського шляхопроводу все ще тривають бої. Окрім того, вночі бойовики обстріляли райраду Київського району міста, численні житлові будинки та фабрику меблів "Гранд".
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