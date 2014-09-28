У Донецьку через бойові дії загорівся завод (відео)

Як пишуть користувачі соцмереж, пожежа виникла на заводі "Точмаш" через снаряд, що влучив на його територію.

Горить Точмаш. Стовп чорного диму над ним. #Донецьк - Олександр Пухнастий (@_Pushistiy_) September 28, 2014