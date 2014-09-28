Вночі в Донецьку бойовики обстріляли райраду, житлові будинки та фабрику

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськради.

«Ніч з 27 на 28 вересня минула вкрай напружено - відбувся обстріл Куйбишевського і Київського районів Донецька. У результаті влучення снарядів повністю знищено будинок №13 на вулиці Економічна, пошкоджено приватний житловий будинок №60 на вулиці Миргородська, літня кухня на подвір‘ї будинку №34 на вулиці Енгельса, а також фабрика меблів «Гранд», розташована за адресою Економічна, 14», - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що пошкоджено будівлю Київської районної ради - вибуховою хвилею вибито шибки, снаряд, що не розірвався, пробив дах і застряг у перекритті четвертого поверху. На місці зараз працюють сапери і бригада ДСНС.

Читайте такожСиловики відбили чергову атаку бойовиків біля Дебальцевого та аеропорту в Донецьку«Станом на 10.00 в Донецьку неспокійно. Звуки залпів і вибухи чути у центральних районах міста», - йдеться в повідомленні.

Але, попри ситуацію, в міськраді запевнили, що комунальні служби і громадський транспорт працюють у Донецьку в штатному режимі.