Баррозу не відповів Путіну на лист щодо перегляду тексту УА з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі на брифінгу повідомила представник Європейської комісії Піа Аренкільде Хансен.

За її словами, зараз Баррозу перебуває в Туреччині.

„Ще немає конкретного часу, коли президент відповість (на листа). Ми повідомимо про його відповідь”, - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в Єврокомісії поінформували, що Баррозу отримав листа від Путіна щодо перегляду Угоди про асоціацію Україна-ЄС в частині зони вільної торгівлі і згодом вирішить, як краще відповісти.Крім того, Хансен послалася на позицію Єврокомісії з цього питання, яка була оприлюднена минулої п’ятниці, згідно з якою ЄС не має наміру переглядати та вносити зміни в Угоду про асоціацію з Україною.

Читайте такожПутін пообіцяв Баррозу, що торгівельної війни з Україною не будеЯк повідомлялося, раніше Путін написав листа Баррозу, в якому заявив про необхідність внесення масштабних змін до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в період дії відтермінування застосування його торговельної частини.