Путін вимагає масштабних змін до асоціації України з ЄС - ЗМІ

Про це йдеться в листі президента РФ до президента Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу, на текст якого посилається Financial Times.

"Ми як і раніше вважаємо, що тільки системні коригування Угоди про асоціацію, які враховують повний спектр ризиків для російсько-українських економічних зв'язків і всієї російської економіки, що виникають в результаті реалізації документу, дозволять [нам], зберегти існуючі торгово-економічні відносини між Російською Федерацією і Україною", - пише Путін в своєму листі, передає Українська правда.

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Він також попереджає, що будь-який крок щодо зміни українських законів для адаптації їх з правилами ЄС буде вважатися порушенням домовленостей та вимагатиме заходів РФ у відповідь.

Водночас європейські чиновники наполягають на неможливості внесення змін.

"Ми створюємо свого роду "тайм-аут", - зазначає єврокомісар з торгівлі Карл де Гухт.

Він наполягає, що домовленості не містять положення, що забороняють Києву регулювати свої внутрішні стандарти протягом часу відтермінування торговельної частини угоди.

"Росіяни, звісно, дивляться на це не як на період роз´яснення, а як на можливість ввести третю сторону і таким чином спустошити угоду", - додає він.

Раніше повідомлялося листі президента РФ Володимира Путіна до українського колеги Петра Порошенка, в якому він застерігав Україну від імплементації асоціації.