До 10 жовтня Нацгвардію повністю забезпечать теплим одягом

13:41, 30 вересня 2014
Політика
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До 10 жовтня Національна гвардія буде повністю забезпечена теплим одягом.

Яценюк пообіцяв, що до 10 жовтня бійці Нацгвардії отримають теплий одяг / Фото УНИАН

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. "Загалом ми очікуємо, що 37 тис. 250 українських військовослужбовців Національної гвардії будуть одягнуті. Зараз перша партія комплектів прийшла - 5 тис. До 10 жовтня Національна гвардія всіх одягне", - зазначив глава уряду.

Арсеній Яценюк також повідомив, що загальний обсяг закупівлі нової техніки - 600 одиниць. "Національна гвардія розпорядження уряду щодо підготовки до зимового періоду успішно виконує" - сказав прем'єр.

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Він також повідомив, що у п'ятницю відвідає Міноборони, де має намір перевірити армійські частини. "Ми поїдемо дивитися в армію, що зробили Генеральний штаб і Міністерство оборони. Хочу подивитися в реальності, яка військова форма, якість взуття, якість форми", - сказав Арсеній Яценюк.

Крім того, він повідомив, що весь комплект одягу для бійця Нацгвардії - від шкарпеток до теплої форми - коштує до 5 тис. грн.

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