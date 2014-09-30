Генпрокурор не зміг назвати точної кількості загиблих під Іловайськом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний прокурор України Віталій Ярема сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Зараз слідчі військової прокуратури працюють і ретельно допитують (учасників бойових дій та командний склад — УНІАН), призначено відповідні військово-тактичні експертизи, які дадуть оцінку діям кожної групи військових і після надання відповіді можна буде вирішувати чи є в їх діях склад злочину, чи ні”, - сказав Ярема.

Відповідаючи на запитання, чи відома йому загальна кількість загиблих українських військових в Іловайському котлі, він зазначив, що не може дати точну відповідь на це запитання, оскільки цифри озвучуються кожен день і кожен день змінюються.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.

В той же час російські війська обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих в полон українських військових досі немає.