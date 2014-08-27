Комбат "Донбасу": українські силовики в Іловайські знаходяться у подвійному оточенні військ противника

Про це написав на своїй сторінці у соцмережі комбат "Донбасу" Семен Семенченко.Читайте такожВ РНБО стверджують, що сили АТО під Іловайськом отримали допомогу

"Остання інформація з Іловайська. У Кутейниковому стоїть полк ВДВ ЗС РФ (псковська дивізія), Новокатеринівка - ще один полк (курська дивізія) . Вкопують в землю танки. Подвійне кільце оточення", - йдеться у повідомленні Семенченка.

За його словами, "ніякої допомоги поки немає". Комбат "Дніпра" Юрій Береза повідомив Семенченко, що добровольці взяли в полон колишнього "беркутівця".