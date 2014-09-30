У звільнених містах Донбасу контррозвідка СБУ затримала сімох бойовиків



Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Так, поблизу м. Краматорськ затримано двох бойовиків з незаконного злочинного формування «Волчья стая». Встановлено, що 42-річний місцевий мешканець на прізвисько «Связист» забезпечував безперебійний зв’язок для т.зв. оперативного штабу «ДНР» спочатку у Краматорську, а пізніше – у Донецьку. За завданням російського військового з позивним «Гора» «Связист» за грошову винагороду встановлював засоби радіозв’язку на танки та БТРи бандформування «Волчья стая».

Ще одним «заробітчанином» цього ж незаконного воєнізованого формування виявився громадянин України, 1992 р.н., на прізвисько «Механік», який у «вільний» від боїв час у своїй ремонтній майстерні відновлював бойову техніку терористів.

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Під час ведення бойових дій «Связист» та «Механік» залучалися до збройних нападів на українські блокпости, вчинення терактів та диверсій у мирних кварталах з метою залякування місцевих мешканців та компрометації українських військових. Щоб уникнути відповідальності, обидва повернулися до Краматорська, аби сховатися серед мирних мешканців та, за їхніми словами, пересидіти зиму.

Під м. Волноваха на Донеччині затримали двох «пропагандистів» розколу України, громадян України «К», 1958 та «Б», 1971 р.н. Слідством встановлено, що «Б» у травні ц.р. був активним організатором та координатором незаконного референдуму, вербував місцеве населення до лав «ДНР», закликав до підривних акцій проти державної влади. Його поплічник «К» ініціативно став інформатором – збирав та передавав бойовикам створеного з числа криміналітету незаконного злочинного формування «Оплот» розвіддані про дислокацію та переміщення сил АТО.

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На Луганщині підрозділ контррозвідки затримав двадцятирічного бойовика – члена диверсійної групи незаконного формування т.зв. «Казачья национальная гвардия Великого войска донского». Встановлено, що до складу злочинної групи входило ще 11 озброєних бойовиків, які вели бойові дії проти сил АТО у районі с. Попасна Луганської області. Після звільнення українськими силами територій Луганщини «диверсант-розвідник» зачаївся у передмісті та очікував на нові завдання своїх кураторів з т.зв. «ЛНР».

У рамках ст. 258 Кримінального кодексу України стосовно затриманих здійснюються оперативно-слідчі дії.