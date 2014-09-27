У Маріуполі затримали міліціонера-зрадника, який керував диверсійною групою

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Перевертень у погонах», громадянин України «І.» 1969 р.н. був одним із керівників диверсійної групи НВФ «Восток», основну частину якої у результаті проведення спецоперації 21 вересня ц.р. затримано у взаємодії з підрозділами Нацгвардії, МВС «Омега» та «Азов».

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Таким чином, правоохоронці запобігли запланованим злочинцями на найближчий час терористичним актам на території м.Маріуполь та прилеглих районів (Володарський, Першотравневий, Новоазовський). Встановлено, що члени угруповання виїжджали до м.Донецьк та до РФ, де отримали зброю і вибухівку, а також пройшли навчання і відповідні інструктажі. У них вилучено топографічні карти м.Маріуполя та Донецької області з позначками адмінбудівель у м.Маріуполь, рапорт на ім`я «командира ДРГ Маріуполя» про готовність групи до проведення диверсійної діяльності, 3 ручні гранатомети РПГ-26 «Аглень», снайперську гвинтівку нового зразка російського виробництва калібру «7,62», 7 автоматів Калашникова АК-74 із 10 спорядженими магазинами, 4 пістолети ПМ, 3 гранати РГД-5, значну кількість світлошумових гранат, сигнальних ракет, а також амуніцію для зброї, камуфляжі, радіостанції. Усі члени групи мають досвід бойових дій в умовах міста та брали безпосередню участь в озброєному нападі 9 травня ц.р. на будівлю Маріупольського МУВС ГУ МВСУ в Донецькій області, в ході якого будівлю було зруйновано, є загиблі з числа співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців та цивільних осіб. Також злочинці причетні до вбивств підприємців м.Маріуполь з метою заволодіння їх грошовими коштами. Здійснюються відповідні оперативно-пошукові та слідчі дії в рамках ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що затриманий майор міліції стояв біля витоків формування диверсійної групи НВФ «Восток». Спільно з керівником угруповання - колишнім співробітником МВС України «Н.», 1958 р.н. (прізвисько «Мангуст», «Бешеный майор» або «БМ», має прямі контакти з І.Стрілковим, О.Ходаковським, представниками російських спецслужб) планував та організовував напад її членів на міське управління МВС України. При цьому підступно сприяв проникненню терористів у будівлю, для чого напередодні отримав від «Н.» зброю (2 автомати та 2 пістолети) та забезпечив вогневу підтримку нападникам зсередини приміщення. Наприкінці серпня ц.р. «І.» з використанням службового становища здійснював заходи щодо безперешкодного проникнення терористів з м.Донецьк до м.Маріуполь для здійснення диверсійних та терористичних актів.

Під час затримання у майора-перевертня правоохоронці вилучили 1 РПГ, 3 гранати, АКСУ, ПМ та боєкомплекти до них, а також інші докази, які підтверджують його протиправну діяльність. Стосовно зрадника здійснюються відповідні оперативно-пошукові та слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.