Бойовики ДНР вимагають від провайдерів відключити 27 українських новинних сайтів
14:34, 01 жовтня 2014Політика
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Бойовики «ДНР» вимагають від провайдерів в Донецькій області відключити загальноукраїнські та місцеві інформаційні інтернет-ресурси.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
«Ватажків терористичної організації «ДНР» розпочали тиск на місцевих інтернет-провайдерів. Вони направили листи з погрозами на їхню адресу, вимагаючи заблокувати 27 українських і місцевих ресурсів новин. Таким чином, до брехні і наклепі як складових інформаційної війни проти українських ЗМІ на тимчасово окупованих територіях додається ще й політика тотальної цензури», - сказав Лисенко.
Нагадаємо, в рамках інформаційної війни бойовики на Донбасі тероризують місцеві ЗМІ ізмушують провайдерів кабельного ТБ відключати українські канали.
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