ЗМІ: У Донецьку остаточно вимкнули українські кабельні канали
12:23, 30 липня 2014Політика
0 0
Практично всі провайдери кабельного телебачення в Донецьку відключили останні українські канали, що залишилися в мережі мовлення.
У Донецьку продовжують відключати українські канали
Про це повідомляє Острів з посиланням на читачів, підключених до різних операторів телемовлення по всьому місту.
Раніше, як політично та ідеологічно шкідливі, були відключені канали з новинними блоками, однак залишалися розважальні та бізнес-канали. Тепер відключили і їх.
Читайте такожУ Донецьку відновлено мовлення «5 каналу» - Нацрада з телерадіомовлення"Вчора принесли новий список на відключення", - розповів співробітник одного з провайдерів. За його словами, замість них будуть включені інші, раніше непопулярні канали. Багато абонентів відмовляються від сформованого таким чином пакету телеканалів.
Деякі провайдери поки що зберегли у своїх пакетах дитячі та музичні українські канали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter