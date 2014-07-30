ЗМІ: У Донецьку остаточно вимкнули українські кабельні канали

Про це повідомляє Острів з посиланням на читачів, підключених до різних операторів телемовлення по всьому місту.

Раніше, як політично та ідеологічно шкідливі, були відключені канали з новинними блоками, однак залишалися розважальні та бізнес-канали. Тепер відключили і їх.

Читайте такожУ Донецьку відновлено мовлення «5 каналу» - Нацрада з телерадіомовлення"Вчора принесли новий список на відключення", - розповів співробітник одного з провайдерів. За його словами, замість них будуть включені інші, раніше непопулярні канали. Багато абонентів відмовляються від сформованого таким чином пакету телеканалів.

Деякі провайдери поки що зберегли у своїх пакетах дитячі та музичні українські канали.