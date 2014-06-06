У Торезі терористи спалили офіс депутата та редакцію газети

В ніч з 5 на 6 червня в Торезі невідомі спалили офіс газети «Гірник».

Про це повідомляють Новини Донбасу "з посиланням на співробітника редакції Романа Бєділа.

Читайте такожВ Торезі бойовики за проукраїнські погляди викрали викладача«Бандити спалили редакцію торезької міської газети "Гірник". Схоже я залишаюся без роботи. Мало їм було погромів... Люди з будинку, в якому розташовується редакція дуже налякані, на грані істерики вже з речами готові були покидати свої квартири. Пожежники зреагували миттєво, молодці. Не встигли вони загасити редакцію, як тут же виклик - горить офіс депутата Кропачева... Пожежник з гіркотою вимовив: "Це тільки початок"...», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Раніше, 6 травня редакцію газети "Гірник" вже громили за відмову змінити редакційну політику під тиском сепаратистів.