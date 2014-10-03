Швейцарія готова організувати зустріч Порошенка і Путіна

Про це заявив президент головуючої в ОБСЄ Швейцарії Дідьє Буркхальтер. "Швейцарія, як головуюча країна (в ОБСЄ), буде продовжувати участь у дипломатичних зусиллях. Ми також готові організувати нову зустріч лідерів України та Росії в Швейцарії, в Женеві або у іншому місці", - сказав Дідьє Буркхальтер, відкриваючи осіннє засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ в Женеві.

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Також він зазначив, що політичний процес по вирішенню ситуації в Україні необхідно підтримувати, щоб можна було знайти шляхи врегулювання конфлікту, а не його заморожування.

Крім цього Дідьє Буркхальтер повідомив, що за його даними, спостерігачі ОБСЄ, які моніторять режим припинення вогню на Донбасі, були свідками кількох обмінів заручниками. Зокрема, місія ОБСЄ зафіксувала звільнення як мінімум 430 заручників.