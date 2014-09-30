Кількість спостерігачів ОБСЄ в Україні зросте до 500 осіб. 

Про це повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (Київ) Олександр Хуг сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську, передає кореспондент УНІАН.

«Зараз у Києві група нових спостерігачів ОБСЄ проходить спеціальну підготовку. В основному вони вивчають правила безпеки, а також основні методи ведення роботи. Незабаром їх буде відправлено до місця, де будуть працювати постійно. Багато з них вирушать на схід України для здійснення мандата, який отримала місія в березні цього року», - зазначив Хуг.

За його словами, мандат не буде обмежений виконанням Мінського протоколу та меморандуму.

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Хуг підкреслив, що спостерігачі, які поїдуть на схід України, там працюватимуть тільки при наявності гарантування необхідних заходів безпеки.

«Ми - громадська наглядова місія і у своїй роботі не застосовуємо зброю. Тому дуже важливо, щоб наші спостерігачі були належним чином захищені. Частина цього захисту - це відповідне обладнання, таке як броньовані машини, без яких місія працювати не буде. Це нововведення узгоджено і підтримано всіма країнами-учасницями ОБСЄ», - сказав Хуг.