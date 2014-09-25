Зустріч Порошенка й Путіна може відбутися упродовж трьох тижнів

Президент України Петро Порошенко заявляє, що протягом трьох тижнів у нього може відбудеться зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, та не виключає двосторонніх консультацій з ним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

“Я думаю, що протягом трьох тижнів у нас відбудеться зустріч з Володимиром Володимировичем (Путіним - УНІАН)», - зазначив Порошенко.

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За його словами, зустріч буде в багатосторонньому форматі, але на заході не виключається проведення двосторонніх консультацій.

«І вона (зустріч) відбудеться в Європі, попередні домовленості з цього приводу вже є. Від чого це буде залежати? Від успішності реалізації мирного плану. Який це буде формат? Чи формат нормандський, чи формат женевський, чи інший - це також залежить від обставин”, - повідомив президент України.