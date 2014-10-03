Україна заявляє про наявність доказів вбивства співробітника Червоного Хреста бойовиками

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Нью-Йорку.

Посол повідомив, що в п'ятницю очікується звіт моніторингової місії ООН з дотримання прав людини.

"Але ми маємо попередній звіт, з яким нас ознайомили, і ми отримали звідти серйозні докази, що обстріл вівся зі сторони терористів", - сказав Сергєєв, прокоментувавши загибель співробітника Червоного Хреста.

Також він повідомив, що відповідно до отриманої інформації, українська сторона не знаходилися в радіусі можливого обстрілу на той момент, коли загинув представник Червоного Хреста.

Читайте такожУ ЄС шоковані вбивством співробітника Червоного Хреста в ДонецькуКрім того він наголосив, що буде проведено відкрите та повне розслідування цього інциденту в співробітництві з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі та моніторинговою місією ООН.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку 2 жовтня в результаті обстрілу бойовиками загинув від осколкових поранень співробітник Міжнародного Комітету Червоного Хреста.