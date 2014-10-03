Україна заявляє про наявність доказів вбивства співробітника Червоного Хреста бойовиками
Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Юрій Сергєєв наголосив, що існують серйозні докази причетності бойовиків до вбивства співробітника Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Нью-Йорку.
Посол повідомив, що в п'ятницю очікується звіт моніторингової місії ООН з дотримання прав людини.
"Але ми маємо попередній звіт, з яким нас ознайомили, і ми отримали звідти серйозні докази, що обстріл вівся зі сторони терористів", - сказав Сергєєв, прокоментувавши загибель співробітника Червоного Хреста.
Також він повідомив, що відповідно до отриманої інформації, українська сторона не знаходилися в радіусі можливого обстрілу на той момент, коли загинув представник Червоного Хреста.
Читайте такожУ ЄС шоковані вбивством співробітника Червоного Хреста в ДонецькуКрім того він наголосив, що буде проведено відкрите та повне розслідування цього інциденту в співробітництві з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі та моніторинговою місією ООН.
Як повідомляв УНІАН, у Донецьку 2 жовтня в результаті обстрілу бойовиками загинув від осколкових поранень співробітник Міжнародного Комітету Червоного Хреста.