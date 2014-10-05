Двох бійців "Айдара" звинувачують у незаконному позбавленні волі
Двом бійцям батальйону "Айдар", які затримали й етапували "заступника міністра охорони здоров'я ЛНР" Павла Малиша, пред'явлено звинувачення в незаконному позбавленні волі.
Про це сказав головний військовий прокурор Анатолій Матіос журналістам на військовому полігоні в Харківській області.
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"Стаття 146 - незаконне позбавлення волі. Але там буде додаткова кваліфікація за іншими статтями особливої частини Кримінального кодексу", - зазначив Анатолій Матіос.
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня міліція затримала двох бійців батальйону "Айдар", які перевозили для передачі правоохоронцям Павла Малиша, "колишнього заступника міністра охорони здоров'я" терористичної організації "ЛНР". У ніч на 5 жовтня Печерський райсуд Києва прийняврішення відпустити двох бійців батальйону "Айдар" під заставу.