Яценюк звинувачує Росію у зриві мінських домовленостей

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це прем’єр заявив на зустрічі з постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ в Києві.

«На сьогодні можемо сказати, що в російської сторони немає ні політичної, ні будь-якої іншої волі виконувати мирні домовленості», - наголосив Яценюк.

Він нагадав, що згідно з Мінськими домовленостями Росія повинна була вивести свої війська із України.

Читайте такожЕксперт: непідконтрольні "ДНР" і "ЛНР" бойовики - "багатоходівка" Путіна«Це не виконано Російською Федерацією. Друге – РФ мала припинити підтримку очолюваних Росією терористів в Донецькій та Луганській областях – і це також не виконано. І третє – термінове відновлення контролю над українсько-російський кордоном. І це також не зроблено через небажання Російської Федерації», - сказав прем’єр.

«Ми глибоко стурбовані тим, яким чином виконується домовленість про припинення вогню. Кожного дня українські солдати під обстрілами керованих Росією терористів. Ми втрачаємо військовослужбовців, втрачаємо мирних жителів», - підкреслив глава уряду.

Він закликав Росію зупинили терористів

За словами Яценюка, Мінські домовленості – «це лише перший крок, і необхідно багато зробити, щоб вони працювали».

«Попередні домовленості, досягнуті в Мінську, можливо, приведуть нас до миру. Але на сьогодні я доволі скептично ставлюся до того, як вони виконуються», - сказав він.

Читайте такожДії росіян проти України унеможливили поглиблення співпраці з НАТО - генсек«З нашого боку ми робимо все можливе для деескалації ситуації і знаходження мирного вирішення», - підкреслив прем’єр.

Яценюк наголосив, що Кабінет міністрів України цінує зусилля ОБСЄ, спрямовані для досягнення миру, та підтримку України.

Глава уряду повідомив, що сьогодні вночі до України вже прибули два безпілотні літальні апарати, які зараз проходять оформлення і будуть використовуватися спостерігачами ОБСЄ.

«Ми очікуємо, що ці безпілотники будуть в роботі якомога швидше. Це дасть додаткові можливості встановити, чи виконується режим припинення вогню», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні був підписаний меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Вздовж всього російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.

Перша домовленість про припинення вогню була досягнута 5 вересня також у Мінську. Однак, на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення та сили АТО.