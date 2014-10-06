ОБСЄ надіслала безпілотники для моніторингу ситуації на Донбасі

12:12, 06 жовтня 2014
Політика
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Перші безпілотники, не оснащені озброєнням, прибули на схід України для допомоги співробітникам ОБСЄ у здійсненні моніторингу ситуації в регіоні.

ОБСЕ прислала беспилотники / flickr.com/vaguardpao

Про це з посиланням на Agence France-Presse повідомляє Лента.ру

Як заявив представник ОБСЄ Майкл Боцюрків (Michael Bociurkiw), чотири безпілотних літальних апарати будуть відслідковувати дотримання перемир'я на українсько-російському кордоні.

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Домовленість про перемир'я на сході України була досягнута на початку вересня 2014 року після майже півроку ведення бойових дій у регіоні. В той же час і ополченці, і представники української влади неодноразово заявляли про порушення режиму припинення вогню. Зокрема, не припиняються бої за аеропорт Донецька. Крім того, практично щодня надходять повідомлення про обстріл населених пунктів.

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