В Нацгвардії запевняють, що Вуглегірськ не підконтрольний сепаратистам

Про це він заявив в ефірі 5 каналу в понеділок увечері, пише Українська правда.

"Якщо дивитися карту АТО (яку публікує РНБО)... Такий населений пункт як Вуглегірськ, згідно з картою, давно вже сепаратистський, але ми там буваємо кожен день. Ми батальйон Нацгвардії, у нас підрозділ розвідки, ми ходимо "по-тихому" і ходимо "у відкриту". Ось у Вуглегірськ ми ходимо "у відкриту". Це наша територія. Я був у Вуглегірську вчора-позавчора", - сказав Ляшенко.

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"Я знаю все, що відбувається в Дебальцевому. Жодного перемир'я там немає. Стріляють кожен день "Гради", "Урагани", накривають касетними боєзарядами...", - додав він.

Як відомо, 6 жовтня в РНБО заявили, що з 5 вересня сили АТО не відійшли від займаних позицій ані на метр.