Росія перекинула на Донбас "Гради", гаубиці та командно-спостережні пункти - Тимчук
Зафіксовано прибуття комплексу засобів автоматизації управління вогнем артилерії типу 1В12-3«Машина-М».
Фіксується перегрупування російсько-терористичних військ. Додаткові підрозділи перекидаються у район н.п.Дебальцеве, Лисичанськ, Щастя.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
"У район н.п. Вергулівка (Перевальський район Луганської області) перекинута російська ротна тактична група на БМП-2", - зазначає він.
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Тимчук заявляє, що в районі н.п.Ольгинка, Докучаєвськ, Новотроїцьк продовжується зосередження ударної тактичної групи російсько-терористичних військ.
До її складу протягом останніх діб прибуло 4 РСЗВ БМ-21 «Град» і до 2-х 6-гарматних батарей гаубиць Д-30. Зафіксовано прибуття комплексу засобів автоматизації управління вогнем артилерії типу 1В12-3«Машина-М», а також російського мобільного командно-спостережного пункту 1В126 «Капусник-Б».