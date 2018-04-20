“Регіони” постали як миротворці

У суботу в Києві в Національному палаці «Україна» відбулися Всеукраїнські збори депутатів усіх рівнів від Партії регіонів. На зборах, зокрема, виступили Віктор Янукович, Олександр Мороз, Петро Симоненко...

Янукович уже не хоче ділити Україну на три сорти

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович закликає всі політичні сили об`єднати зусилля в ім`я інтересів народу і держави.

«Нам усім пора жити для України, і всім необхідно включатися в цю нелегку роботу. Революція і мітинги закінчилися. Усе це пішло в історію і настав час спокійних, зважених і професійних дій», - сказав В.Янукович.

Лідер Партії регіонів також закликав усі політичні сили забути взаємні образи, пробачити проявлену в минулому неповагу, що створювала перешкоди для розуміння і єднання. «Ми всі – діти України, ми – єдиний і неподільний народ», - додав він.

Янукович пропонує створити ще один орган народовладдя

Віктор Янукович пропонує для підвищення ефективності місцевої влади створити Конгрес регіонального і місцевого самоврядування в Україні.

«Зараз найсприятливіший час для створення ефективної системи народовладдя. Такий конгрес повинен стати консультативним органом для забезпечення взаємодії між радами всіх рівнів», - сказав В.Янукович.

Лідер Партії регіонів серед першочергових завдань діяльності парламентської коаліції назвав прийняття ряду законопроектів для удосконалення системи місцевого самоврядування.

Крім того, він вважає за необхідне найближчим часом прийняти закони про Президента, про політичну опозицію, нову редакцію закону про політичні партії, закону про проведення всеукраїнського референдуму, а також закон про систему виборів.

На думку В.Януковича, першочергової уваги вимагає продовження конституційної реформи. «Насамперед ідеться про закон №3207 (про зміни до Конституції в частині місцевого самоврядування), нові законів про місцеве самоврядування, а також про державні адміністрації», - пояснив він.

Мороз добиватиметься ліквідації президентської вертикалі в регіонах

Голова Верховної Ради України, лідер СПУ Олександр Мороз виступає за ліквідацію дуалізму на рівні місцевої влади.

За його словами, необхідно здійснити суттєву реформу на рівні органів місцевого самоврядування шляхом ухвалення поправок до Конституції України, сформованих у законопроекті №3207. О.Мороз спрогнозував, що прийняття цього закону відбудеться восени поточного року, а набуття чинності – з початку 2007 року.

Голова ВР також наголосив на необхідності реформування податкової і бюджетної систем на місцевому рівні, метою чого має стати збільшення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування.

Мороз вважає свій вчинок інтелігентним Олександр Мороз пояснює створення парламентської коаліції з Партією регіонів невизначеною позицією «Нашої України» в ході переговорів щодо створення демократичної коаліції (у форматі СПУ–БЮТ–«Наша Україна»).

«Ми прагнули створити демократичну коаліцію з виходом на широку коаліцію, але я бачив, що одна зі сторін хотіла тієї широкої коаліції, щоб попутно розправитися зі своїми партнерами. А потім ще винними зробити соціалістів», - сказав він.

О.Мороз підкреслив, що СПУ взяла на себе роль консолідуючої ланки «і припинила інтригу, яка тягнулася протягом двох місяців». «Припинили у правовому відношенні бездоганно і, відверто кажучи, інтелігентно», - сказав він.

Голова ВР подякував за мужній крок одному з лідерів Партії регіонів Миколі Азарову, який разом з ним 6 липня балотувався на посаду спікера.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня було створено нову, Антикризову коаліцію, до складу якої увійшли Партія регіонів, Соціалістична і Комуністична партії України.

Раніше угоду про створення Коаліції демократичних сил підписували БЮТ, "Наша Україна" і СПУ.

Симоненко керується принципом відданості Росії та Білорусі Лідер КПУ Петро Симоненко закликає учасників нової, Антикризової коаліції відмовитися від вузькопартійних інтересів при формуванні уряду й керуватися поняттями професіоналізму, самовідданості та відданості.

«Давайте сьогодні, формуючи Кабінет Міністрів і пропонуючи кадрові призначення на місцях, виходити не з політичної приналежності, а з понять професіоналізму, самовідданості та відданості», - сказав П.Симоненко.

За його словами, першочерговими завданнями нового уряду стануть подолання економічного колапсу, відхід від політики інтеграції в НАТО, а також відновлення дружніх відносин з Росією та Білоруссю.

Коментуючи факт входження КПУ в коаліцію, лідер цієї партії зазначив, що до такого кроку комуністів спонукала криза системи державної влади, провали в соціальній політиці, а також «загрузання в діленні портфелів «помаранчевої» команди».

Кушнарьов констатував завершення “помаранчевого божевілля” й озвучив бажання бачити прем’єром Януковича

Всеукраїнський форум депутатів усіх рівнів від Партії регіонів прийняв резолюцію, у якій закликав Президента України Віктора Ющенка «піднятися над своїми політичними симпатіями й антипатіями та діяти як глава держави - прийняти кандидатуру Віктора Януковича для затвердження його прем`єр-міністром».

Цей заклик озвучив на зборах представник Партії регіонів Євген Кушнарьов.

У резолюції також констатується, що, в результаті активної діяльності Партії регіонів та її союзників у Верховній Раді, вдалося подолати парламентську кризу, обрати голову Верховної Ради і приступити до створення широкої коаліції.

На думку депутатів від Партії регіонів, першочерговим завданням має стати недопущення конфронтації в державі, об`єднання зусиль більшості й опозиції в радах усіх рівнів для виведення України з кризи і підвищення рівня життя народу.

Депутати від Партії регіонів підтримали ініціативу свого лідера В.Януковича про створення Конгресу регіонального і місцевого самоврядування України як найвищого представницького добровільного об`єднання органів місцевої влади з консультативно-дорадчими функціями.

«Помаранчеве божевілля-2 не відбулося. Дворічний марафон з працевлаштування Петі і Юлі закінчився», - резюмував Є.Кушнарьов.