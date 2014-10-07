В РНБО пояснили, чому уповільнюється обмін полоненими
14:04, 07 жовтня 2014Політика
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Процедура обміну полоненими гальмується через постійну зміну бойовиками умов обміну.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Робота по звільненню не припиняється. Робиться все можливе. Просто терористи постійно змінюють умови обміну", - сказав він.
За його словами, на сьогоднішній день з полону бойовиків вже звільнено понад 1,2 тис. українських військових і мирних громадян.
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