З полону терористів звільненіо трьох офіцерів-розвідників - Порошенко

Президент України Петро Порошенко повідомив, що в четвер з полону терористів були звільнені три українських офіцера-розвідника.

Про це він написав у Facebook. "Сьогодні було звільнено троє українських офіцерів-розвідників", - зазначив Президент. Читайте такожЗ полону бойовиків звільнено ще 8 військових - Цеголко У Твіттері Порошенко зазначив прізвища звільнених з полону військових: Донос В.М., Іовіц Д.А., Мандажи О.П.

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