З полону терористів звільненіо трьох офіцерів-розвідників - Порошенко
01:30, 19 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко повідомив, що в четвер з полону терористів були звільнені три українських офіцера-розвідника.
З полону терористів звільнені троє офіцерів-розвідників
Про це він написав у Facebook.
"Сьогодні було звільнено троє українських офіцерів-розвідників", - зазначив Президент.
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У Твіттері Порошенко зазначив прізвища звільнених з полону військових: Донос В.М., Іовіц Д.А., Мандажи О.П.
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