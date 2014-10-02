В полоні бойовиків залишаються більше 500 осіб

Про це повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський в ефірі 5 каналу. Він уточнив, що людей, які пропали без вісти шукає СБУ. Відповідаючи на запитання про умови тримання українців у полоні, він зазначив, що умови "складні та різні, є кращі, є гірші".

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Крім цього, Маркіян Лубківський повідомив, що за останні кілька тижнів з полону було звільнено 508 заручників. "Якщо говорити від початку мирних домовленостей, то ця цифра сягає вже понад тисячу", - розповів радник, додавши, що процес обміну може тривати впродовж кількох місяців. За його словами, в даний час переговори по обміну полоненими "ускладнилися й відбуваються не так швидко, як нам хотілося б, не з нашої вини".

За його даними, загалом до Міжвідомчого координаційного центру при СБУ надійшло 2600 звернень, але часто імена дублюються. При цьому радник глави СБУ акцентував увагу, що в питаннях пошуку і звільнення з полону "не йдеться про різницю між цивільними і військовими та між самими військовими".