ЗМІ: Захід побоюється, що РФ може вдарити по Україні балістичними ракетами
У Польщі вважають, що існує загроза застосування Росією проти України і Балтії ракет, здатних нести ядерний заряд.
Про це пише оглядач Financial Times Гідеон Рахман, передає ZN.UA. Він цитує аналітика Дмитра Треніна, який вважає, що Кремль може захотіти ще один шматок української території і вирішить організувати повномасштабне вторгнення в Україну.
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"Західна підтримка України дратує Росію. У відповідь Кремль може повномасштабно вторгнутися в Україну і навіть застосувати ядерну зброю або балістичну ракету, яка здатна нести ядерний заряд, але оснащену неядерної боєголовкою", - цитує Дмитра Треніна оглядач.
Гідеон Рахман пише, що про такий же сценарії йому розповів один з чиновників Польщі. У Варшаві побоюються, що Володимир Путін з часом захоче забрати ще якусь частину України, а потім піде далі, ударивши по країнах Балтії.
Згідно з найгіршим сценарієм, який є у Варшаві, Володимир Путін застосує проти України балістичні ракети, але без ядерних боєголовок. "Небезпека такого вчинку для Росії очевидна. Але підрив обіцянок НАТО захистити Балтію став би справжньою перемогою", - йдеться в статті.
У цей час у Берліні сподіваються, що конфлікт на Донбасі буде вирішено. Але при цьому німецька сторна визнає, що Росія може піти на ескалацію в будь-який момент.