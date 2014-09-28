НАТО посилює позиції в Польщі та країнах Балтії через російську загрозу

Вашингтон повідомив про свої плани ще в середині серпня. Військові зі США замінять групу італійських парашутистів, передає Polskie radio.

Спочатку військові прибудуть до місцевості Дравсько Поморське в Польщі, а опісля переїдуть до балтійських країн.

У своїх вправах використовуватимуть важку бойову техніку, зокрема танки Abrams M1, бойові машини піхоти, бронетранспортери і винищувачі Ф-16. Посольство США у Варшаві повідомило, що «ротаційні вишколи 'Operation Atlantic Resolve' є наступним етапом постійної присутності в Польщі, у чому зобов’язалися союзники з НАТО внаслідок агресії Росії на Україну».

Читайте такожВ Україні завершились українсько-американські навчання "Rapid Trident 2014" (фоторепортаж)Як мовиться в комюніке, «метою їхньої присутності є запевнити союзників про гарантії безпеки і прийняття стратегічної і військової позиції Альянсу, коли існує загроза безпеці в регіоні».