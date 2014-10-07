Україна до 13 жовтня отримає всі замовлені безпілотники

18:38, 07 жовтня 2014
Політика
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Українські прикордонники зможуть взяти кордон під повний контроль.

До указанного срока беспилотники поступят в полном объ / Фото УНИАН

Україна до 13 жовтня отримає всі замовлені безпілотники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні в Києві під час перевірки готовності прикордонних підрозділів до виконання заходів в рамках реалізації мирного плану.

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Він зазначив, що перші безпілотні літальні апарати вже надійшли до України, і до 13 жовтня надійдуть в повному обсязі, і таким чином українські прикордонники матимуть можливість повного контролю українського кордону.

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