Україна до 13 жовтня отримає всі замовлені безпілотники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні в Києві під час перевірки готовності прикордонних підрозділів до виконання заходів в рамках реалізації мирного плану.

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Він зазначив, що перші безпілотні літальні апарати вже надійшли до України, і до 13 жовтня надійдуть в повному обсязі, і таким чином українські прикордонники матимуть можливість повного контролю українського кордону.