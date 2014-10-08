За добу в зоні АТО загинули 3 військових, 12 - отримали поранення
13:08, 08 жовтня 2014Політика
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За добу в зоні проведення АТО загинули 3 українських військових, ще 12 - отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, протягом доби на сході в Україні в межах АТО загинули 3 українських військовослужбовців, 12 - отримали поранення.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули 5 українських військовослужбовців, 28 отримали поранення
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