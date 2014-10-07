За добу в зоні АТО загинули 5 військових, 28 - поранені
12:47, 07 жовтня 2014Політика
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За минулу добу в зоні АТО загинули 5 українських військовослужбовців, 28 - отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив головний військовий прокурор - заступник генерального прокурора Анатолій Матіос.
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"Станом на ранок сьогоднішнього дня до безповоротних втрат віднесені 5 військовослужбовців, які загинули за минулу добу так званого перемир'я з боку бойовиків і військових Російської Федерації, які діють проти наших частин і з'єднань", - сказав Анатолій Матіос.
За його словами, поранення протягом минулої доби отримали 28 військовослужбовців.
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