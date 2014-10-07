На Донбасі знайдено близько 130 останків українських військових

Розуміючи, як ніхто інший, як важко ідентифікувати останки через роки після поховання, Міжнародна асоціація дослідників фортифікації «Цитадель», Всеукраїнська громадська організація «Союз «Народна пам’ять», інші громадські організації, з оголошенням мирного плану Президента України щодо припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції на сході України виступили з ініціативою негайно розпочати пошукові роботи в місцях недавніх боїв, причому й на територіях, які контролюють терористи.

Дніпропетровськ, Київ, Кривий Ріг, Вінниця — не повний перелік міст, звідки приїздять висококваліфіковані волонтери-пошуковці. Тиждень роботи в зоні АТО — заміна. Однак буває, що після першого виїзду на поля Донбасу чоловіки, які провели не один пошук у місцях битв Великої Вітчизняної, не витримують і їдуть додому. Особливістю нинішнього етапу діяльності пошуковців стала робота на територіях, де у будь-який момент може пролунати постріл.

"Кожний захисник України, який загинув на Донбасі, має бути впізнаний та достойно похований. Це - позиція української держави. Для сприяння роботі волонтерів-пошуковців всім необхідним, безпосередньо в зоні АТО діє група досвідчених офіцерів", - повідомив керівник проекту цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов.

Серед завдань групи - надання волонтерам інформації щодо можливих місць загибелі військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України. Офіцери групи координують роботу різних волонтерських організацій, залучених у проекті. Зокрема, спеціальним одягом та засобами захисту пошуковців забезпечили волонтери громадської організації «Підтримай армію України». Збройні Сили України також надають необхідні матеріальні засоби. А потреби чималі. Достатньо зазначити, що кожен виїзд волонтерів, як правило, — це кілька сотень кілометрів розбитими війною дорогами та по бездоріжжю.

В місцевостях, які перебувають під владою бойовиків, поруч з пошуковими групами завжди є представники "ДНР". Проте і за таких умов їх часто обстрілюють, інколи кілька разів на день. Офіцери координаційної групи беруть групу волонтерів під свою охорону на території, контрольованій українськими військами, адже і тут можливі напади диверсійно-розвідувальних груп противника. З цього моменту останки українських воїнів перебувають під їх охороною.

На сьогодні знайдено близько 130 останків українських воїнів. Частина тіл попередньо ідентифікована. У більшості випадків особи загиблих встановлені за документами чи особливими прикметами: мітками на тілі, браслетами, підвісками та іншими особистими речами і підтверджені результатами генетичної експертизи.

Відповідно до чинного законодавства, встановлена чітка процедура передачі тіл родичам загиблих для поховання. Попередньо ідентифіковані останки для передачі до обласних моргів отримують представники військових частин. Там проводиться упізнання, що засвідчується відповідними документами представниками прокуратур. Ідентифікація останків, які неможливо установити за наявними документами чи особливими прикметами, буде проводитися за результатами генетичної експертизи. В даний час люди, які вважають, що їх рідні загинули на полях битв, мають можливість в обласних центрах здати генетичний матеріал. Незабаром всі невпізнані тіла та фрагменти будуть передані до відповідної установи для проведення досліджень. Порівняння результатів двох досліджень дозволить встановити імена знайдених українських воїнів, загиблих за незалежність України.