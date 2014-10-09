Бойовики на Донбасі обкладають "податками" вугільні копанки - Народний фронт

Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Народного фронту», про це йдеться в оперативному зведенні Військової ради партії від 9 жовтня.

У терористичній організації «Донецька народна республіка» цей «податок» становить 20 тис. грн з кожної шахти чи «копанки», в «ЛНР» - 14% коштів, отриманих від реалізації вугілля населенню.

Водночас уся система видобутку та транспортування вугілля в районах Донбасу, контрольованих бойовиками, руйнується через бойові дії. До того ж українські війська контролюють декілька найважливіших транспортних вузлів, що не дозволяє бойовикам розширювати продаж вугілля, зазначається у повідомленні.

Читайте такожМісія ОБСЄ зафіксувала перевезення вугілля з Луганської області до РосіїЗа інформацією Військової ради «Народного фронту», у результаті постійних штурмів позицій українських військ в аеропорту в Донецьку загони місцевих терористів та російських найманців несуть критичні втрати.

У зв’язку з цим після виведення з Донецька підрозділів регулярної армії Росії гостро постало питання доукомплектування терористичних груп особовим складом. Керівник російських бандформувань під назвою «донські казаки», які діють на території Донбасу, «атаман» Козіцин пообіцяв поповнити формування «батальйон «Кальміус», який діє в Донецьку, за рахунок «казаків», які мають прибути з РФ. За твердженням Козіцина, на Донбас невдовзімає прибути не менш як 500 російських найманців.

Крім того, за даними експертів, загострився конфлікт між керівництвом терористичної організації «Донецька народна республіка» та командиром терористичного угруповання «Народне ополчення Донбасу» у м. Горлівка Ігорем Безлером («Бєсом»). Керівництво «ДНР» скаржиться, що лідер горлівських бойовиків став повністю некерованим. Зокрема, Безлер «відмінив» усі документи, видані від «ДНР», та запровадив у Горлівці власну пропускну систему. Посвідчення та перепустки від «ДНР» у місті не діють.

Також у «ДНР» намагаються створити «зимові стратегічні запаси». Введено жорсткі обмеження на паливно-мастильні матеріали (ПММ) для терористичних груп, також проголошено про створення «недоторканого запасу» ПММ. Керівництво «ДНР» видало наказ щодо створення складів боєприпасів у різних населених пунктах з метою розосередження партій мін, ракет та снарядів, які прибувають з території Росії.

На територіях Луганської області, які перебувають під контролем бойовиків, також триває підготовка до зими. Керівництво терористичної організації «Луганська народна республіка» проголосило план створення запасів на зиму та наказало бойовикам готуватися до ведення бойових дій у зимових умовах. У ряді населених пунктів Луганської області оголошено заборону на вивезення з міст вугілля та продовольства.

У Макіївці та Єнакієвому створено бази терористів для ротації, відпочинку та проведення доукомплектування живою силою й технікою терористичних груп, які брали участь у боях в Донецьку.