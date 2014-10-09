Терорист Безлер посварився з "ДНР" і запровадив у Горлівці власну пропускну систему
10:12, 09 жовтня 2014Політика
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Між керівництвом "ДНР" та командиром терористичного угруповання «Народне ополчення Донбасу» у місті Горлівка Ігорем Безлером («Бєсом») загострився конфлікт.
Безлер запровадив у Горлівці власну пропускну систему / vk.com
У зведенні Військової ради «Народного фронту» сказано, що лідер горлівських терористів став повністю некерованим, передає Еспресо.TV.
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Зокрема, Безлер «скасував» усі документи, видані від «ДНР» і запровадив у Горлівці власну пропускну систему. Посвідчення та перепустки від «ДНР» у місті не діють.
Раніше Дмитро Тимчук повідомляв, що "Бєс" посварився з лідерами "ДНР" через канали зв'язку з військовим керівництвом РФ.
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