Терорист Безлер посварився з "ДНР" і запровадив у Горлівці власну пропускну систему

У зведенні Військової ради «Народного фронту» сказано, що лідер горлівських терористів став повністю некерованим, передає Еспресо.TV.

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Зокрема, Безлер «скасував» усі документи, видані від «ДНР» і запровадив у Горлівці власну пропускну систему. Посвідчення та перепустки від «ДНР» у місті не діють.

Раніше Дмитро Тимчук повідомляв, що "Бєс" посварився з лідерами "ДНР" через канали зв'язку з військовим керівництвом РФ.