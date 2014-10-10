Луценко заявляє, що закон про люстрацію у майбутньому потребуватиме доопрацювання

Прийнятий Верховною Радою та підписаний президентом України Петром Порошенком закон про люстрацію в майбутньому потребуватиме певного доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську повідомив голова партії “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко.

“Закон про люстрацію не простий і в майбутньому буде потребувати певного доопрацювання. Але це єдина річ, яка може провести генеральне очищення українського політичного дому”, - заявив Луценко.

За його словами, ті керівники влади, які вірно служили Януковичу, мають піти на відпочинок.

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“Принаймні 10 років треба дати можливість, щоб у владу прийшли нові проєвропейські сили”, - зазначив голова партії “Блок Петра Порошенка”.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про очищення влади», ухвалений Верховною Радою 16 вересня.

Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування «з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів».