Закон про люстрацію може бути змінено - Порошенко

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Спілкуючись пізніше з журналістами, президент зазначив, що ухвалив рішення про підписання Закону «Про очищення влади», незважаючи на велику кількість зауважень правозахисників.

На переконання глави держави, перевага закону полягає в тому, що країна нарешті звільниться від представництва у владі корупціонерів, а проведення люстрації буде введено у чітке правове поле. Таким чином, будуть скасовані самовільні люстраційні комітети.

Читайте такожВенеціанська комісія отримала від України законопроект про люстрацію«Нарешті, заведемо це питання у законодавче поле. Це було головним аргументом. Країна має очиститись, це має відбутися у чіткій, регламентованій законом процедурі», - підкреслив Порошенко.

Президент зазначив, що Закон підіб’є риску в питанні прозорості формування влади.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, виступаючи у Львівському національному університеті, глава держави заявив, що підпише Закон «Про очищення влади» (про люстрацію), хоча і не вважає його досконалим.

«Я дуже уважно вивчив проект Закону «Про очищення влади» у тій редакції, в якій минулого тижня його ухвалила Верховна Рада. Він не є досконалим, є дуже проблемним. Значна частина людей без вини змушені змиритися і пройти інколи принизливу процедуру. Я не в захваті від цього, я бажав би кращого. Але в цих умовах люстрації бути, і закон буде підписано», - сказав Порошенко.

За словами Порошенка, він прийняв рішення підписати Закон про люстрацію через необхідність очищення всього державного апарату. «Впевнений, що позитивного в цьому законі все ж більше, і що Україна буде кращою», - заявив президент.

Президент наголосив, що будуть вивчені рекомендації Венеціанської комісії, Конституційного суду, рішення ЄС щодо гармонізації українського законодавства, рішення Ради Європи, рекомендації Європейського суду з прав людини. «Як Президент не маю права ігнорувати. Але ми за об’єднання країни, і люстрація відбудеться», - відзначив Глава держави.

Водночас президент не виключив можливості, при наявності зауважень Венеціанської комісії та Конституційного суду, внесення змін в цей закон.

Сьогодні, 3 жовтня, глава Моніторингового комітету ПАРЄ Штефан Шеннах заявив, що передав у Венеціанську комісію (ВК) три закони, ухвалені Верховною Радою України 16 вересня.